Москва онлайн: экскурсия по выставке "Остоженка: проект в проекте"

Фото: предоставлено Музеем Москвы

24 марта не пропустите трансляцию экскурсии по выставке "Остоженка: проект в проекте", которая проходит в Музее Москвы. Экспозиция посвящена тридцатилетию проекта комплексной реконструкции микрорайона Остоженка.

В XIV веке территория современной Остоженки в пойме Москвы-реки была занята "остожьем", то есть лугами и покосами, где ставили стога. В эти времена здесь располагались великокняжеское село Семьчинское и Алексеевский женский монастырь, просуществовавший здесь до 1547 года.

Смотрите трансляцию 24 марта в 14:30 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.