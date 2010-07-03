Москва онлайн покажет путешествие Антона Лаврентьева по фестивалю J-FEST

В эти выходные в Парке Горького пройдет фестиваль японской культуры J-FEST Summer 2019. 21 июля экскурсию по праздничным локациям специально для Москвы онлайн проведет музыкант, актер и телеведущий Антон Лаврентьев.

Также в этот день мы будем транслировать шоу барабанщиков ASKA GUMI. Их выступление гармонично сочетает в себе пластику танца, четкий ритм барабанов и харизму исполнителей. Не пропустите!

Смотрите трансляцию 21 июля в 20:15 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.