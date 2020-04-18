Прибытие Благодатного огня в Москву. Прямой эфир

Представители Фонда Андрея Первозванного доставили Благодатный огонь в аэропорт Внуково.

Благодатный огонь в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел в Великую субботу. Это событие является важнейшим элементом приготовлений к празднованию Пасхи.

В этом году в связи с пандемией коронавируса число священников, присутствующих на схождении огня, было ограничено. Лишь 10 человек смогли стать свидетелями сакрального действия. В этот раз не было паломников, которые традиционно приезжают из разных стран мира.