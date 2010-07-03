Москва онлайн покажет, как школьники отмечают выпускной в Парке Горького

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В ночь с 20 на 21 июня в Парке Горького пройдет городской праздник выпускников. В этом году отметить окончание школы здесь соберутся более 22 500 выпускников из 338 школ. Территория парка будет разделена на тематические площадки, где выпускники смогут принять участие в увлекательных мастер-классах, соревнованиях, играх, представлениях и многом другом.

На Пушкинской набережной состоится большой концерт. Хедлайнерами станут Егор Крид, Feduk и другие артисты, которых сами выпускники выбрали, голосуя на портале "Активный гражданин".

Выпускной посетит корреспондент Москвы онлайн Ярославна Зорькина. Она проведет для наших зрителей экскурсию по праздничному парку и пообщается с выпускниками школ.

Смотрите трансляцию 20 июня в 21:30 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.