Москва онлайн покажет, как школьники отмечают выпускной в Парке Горького

В ночь с 20 на 21 июня в Парке Горького пройдет городской праздник выпускников. В этом году отметить окончание школы здесь соберутся более 22 500 выпускников из 338 школ. Территория парка будет разделена на тематические площадки, где выпускники смогут принять участие в увлекательных мастер-классах, соревнованиях, играх, представлениях и многом другом.
На Пушкинской набережной состоится большой концерт. Хедлайнерами станут Егор Крид, Feduk и другие артисты, которых сами выпускники выбрали, голосуя на портале "Активный гражданин".
Выпускной посетит корреспондент Москвы онлайн Ярославна Зорькина. Она проведет для наших зрителей экскурсию по праздничному парку и пообщается с выпускниками школ.
Смотрите трансляцию 20 июня в 21:30 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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