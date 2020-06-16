Москва онлайн: репетиция парада Победы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

17 июня в центре Москвы состоится репетиция парада Победы, приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Парад пройдет 24 июня. Зрители смогут увидеть ракетные системы С-400, зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь", реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", автомобили "Тигр-М", танки Т-34-85, Т-72Б3, Т-80БВМ и Т-90М.

Смотрите трансляцию репетиции 17 июня в 19:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.