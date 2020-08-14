Москва онлайн: Мосгорсуд рассмотрит жалобу на продление домашнего ареста Ефремову

14 августа, 19:59
Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий
17 августа Мосгорсуд рассмотрит жалобу на продление домашнего ареста Михаилу Ефремову. Ранее Пресненский суд продлил домашний арест актеру до 22 января.
Авария с участием артиста произошла вечером 8 июня на Смоленской площади. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с отечественным авто. В результате столкновения пострадал водитель встречной машины. Позднее он скончался в больнице от полученных травм.
11 августа актера доставили в больницу из здания Пресненского суда. Его адвокат заявил, что врачи подтвердили у Ефремова инсульт. Он добавил, что угрозы жизни нет.
Судебное заседание по делу о смертельном ДТП с участием артиста перенесли 18 августа.
Смотрите трансляцию 17 августа в 14:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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