Москва онлайн: Мосгорсуд рассмотрит жалобу на продление домашнего ареста Ефремову

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

17 августа Мосгорсуд рассмотрит жалобу на продление домашнего ареста Михаилу Ефремову. Ранее Пресненский суд продлил домашний арест актеру до 22 января.

Авария с участием артиста произошла вечером 8 июня на Смоленской площади. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с отечественным авто. В результате столкновения пострадал водитель встречной машины. Позднее он скончался в больнице от полученных травм.

11 августа актера доставили в больницу из здания Пресненского суда. Его адвокат заявил, что врачи подтвердили у Ефремова инсульт. Он добавил, что угрозы жизни нет.

Судебное заседание по делу о смертельном ДТП с участием артиста перенесли 18 августа.

Смотрите трансляцию 17 августа в 14:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.