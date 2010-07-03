Москва онлайн покажет выступление группы "Лауд" на фестивале AFP Live

17 июня в фудмолле "Депо.Москва" впервые пройдет мероприятие AFP Live. Открытый концерт, попасть на который смогут все желающие, станет своего рода тизером фестиваля и принесет атмосферу Alfa Future People в Москву. Программа вечера объединит участников двух фестивальных сцен. Live-сцену представят молодые звезды, хаус-трио "Лауд", техно-сцену – один из самых известных российских электронщиков Роман Литвинов, более известный как Mujuice.
Наш корреспондент посетит фестиваль и пообщается с артистами, организаторами и гостями мероприятия. В 20:30 начнется концерт хаус-трио "Лауд".
Смотрите трансляцию 17 июня в 20:15 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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