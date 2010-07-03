Москва онлайн покажет экскурсию в Сандуновские бани

Фото: РИА Новости/Ксения Сидорова

13 августа в рамках городской акции "День без турникетов" состоится трансляция экскурсии в Сандуновские бани. Наши зрители увидят старейший банный комплекс страны, принимающий гостей с 1808 года. Сегодня это заведение – не только памятник архитектуры, но и элитное место деловых и дружеских встреч, хранящее вековые традиции.

Смотрите трансляцию 13 августа в 18:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.