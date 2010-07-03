Москва онлайн: похороны Юрия Лужкова

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

12 декабря Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище на участке, расположенном недалеко от могилы бывшего председателя правительства и главы МИД России Евгения Примакова.

Юрий Лужков скончался во вторник, 10 декабря, в Германии в возрасте 83 лет. Ему проводили операцию на сердце в одной из клиник Мюнхена.

С 1974 года работал в министерстве химической промышленности. Указ Бориса Ельцина о назначении Лужкова мэром столицы вышел 6 июня 1992 года. После этого он избирался мэром в июне 1996 года, декабре 1999 года и декабре 2003 года.

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