Москва онлайн и TVоя Москва расскажут о месте радио в современном мире

Фото: facebook.com/tvoyamoskva24

15 июня в Центре документального кино в рамках образовательного проекта "TVоя Москва" выступит теле- и радиоведущий, лауреат премии "Тэфи" Вадим Тихомиров. Тема встречи – "Радио и современный мир".

Во время мастер-класса Вадим расскажет о:



реальности и перспективе радиоотрасли;

звуке, самом коротком проводнике к сознанию и чувству человека;

том, как полновесно звучать в эфире.

Объединенная редакция московских СМИ "Москва Медиа" запустила пятый ежегодный сезон проекта "TVоя Москва". На этот раз, кроме мастер-классов, посвященных радио и TV, пройдут специальные занятия для тех, кто мечтает стать блогером. Успешные блогеры научат пользоваться digital-инструментами и правильно применять полученные знания.

Смотрите трансляцию 15 июня в 13:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.