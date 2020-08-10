Москва онлайн: судебное заседание по делу Михаила Ефремова

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

11 августа в Пресненском суде состоится судебное заседание по делу Михаила Ефремова, в рамках которого должен состояться допрос актера.

Авария произошла в районе Смоленской площади в начале июня. Ефремов находился за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee. Он столкнулся с машиной Lada, водитель которой получил тяжелые телесные повреждения и скончался в больнице.

На первом же заседании Михаил Ефремов не признал вину в совершении преступления, заявив, что ничего не помнит о том происшествии.

Смотрите трансляцию 11 августа в 13:30 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.