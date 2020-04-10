Москва онлайн: как найти работу во время пандемии коронавируса

Фото: из архива Алены Владимирской

В этом году Россия столкнулась с опасным вирусным заболеванием, а также с экономическими проблемами. Фирмы закрываются временно или насовсем. Люди сидят дома в самоизоляции: кто-то с работой, а кто-то без.

Как специалисту в той или иной области не упасть духом? Как и где найти работу в это трудное время? Какие навыки имеет смысл приобрести? Каким должно быть резюме сегодня? 14 апреля в прямом эфире обо всем этом расскажет хедхантер с многолетним стажем Алена Владимирская.

Смотрите трансляцию 14 апреля в 14:30 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.