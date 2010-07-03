Москва онлайн покажет первую костюмированную вечеринку для собак

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

11 августа на Хохловской площади состоится первая костюмированная вечеринка "Песи пати" для наших четвероногих друзей. Собаки разных расцветок и размеров вместе со своими хозяевами примут участие в дефиле и конкурсах.

Строгое жюри будет оценивать костюмы, таланты и навыки собак. Судьям предстоит выбрать лучший парный с хозяевами костюм, оригинальный собачий наряд и, конечно, вручить Гран-при самому очаровательному и самому способному четвероногому участнику.

Смотрите трансляцию 11 августа в 16:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.