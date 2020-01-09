Москва онлайн. Музыкальное шоу "Рождественский Вертеп" в "Зарядье"

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10 января в концертном зале "Зарядье" состоится "Рождественский Вертеп" композитора Павла Карманова. Гостей ждет мультимедийное и многожанровое музыкальное представление, основанное на народной драме "Смерть царя Ирода". Композитор-минималист искусно связал оригинальные тексты, аутентичный фольклор, элементы рок-музыки и костюмированного перфоманса с музыкой собственного сочинения.

Смотрите трансляцию 10 января в 19:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.