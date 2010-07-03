Москва онлайн покажет дискуссии с известными актерами и блогерами

Фото: facebook.com/Esquire.Ru

8 июня на Хлебозаводе № 9 в рамках фестиваля "Esquire Weekend" пройдут встречи с известными людьми. Главный редактор журнала Сергей Минаев проведет откровенную дискуссию с актерами, музыкантами и блогерами.

Наши читатели смогут в прямом эфире посмотреть дискуссии с некоторыми из них:



14:30 — актер театра и кино Александр Петров;

16:00 — актер и видеоблогер Satyr;

17:00 — журналист и телеведущая Ирина Шихман.