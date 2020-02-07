Москва онлайн: Александр Петров и другие звезды на премьере фильма "Лед 2"

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10 февраля состоится предпремьерный показ фильма Жоры Крыжовникова "Лед 2". Съемочная группа Москвы онлайн посетит красную ковровую дорожку и пообщается со звездами и гостями мероприятия.

Фильм "Лед", вышедший в 2018 году, превзошел ожидания создателей, став народным кинохитом. Поэтому неудивительно, что история любви фигуристки Нади Лапшиной и хоккеиста Саши Горина в исполнении Аглаи Тарасовой и Александра Петрова потребовала продолжения.

Во второй части Надя и Саша поженились и мечтают о ребенке. Правда, цена, которую им нужно заплатить за эту мечту, невообразимо высока. Смогут ли герои пойти на жертву и пережить все потрясения, связанные с ней? Узнаем в кино.

К артистам из первой картины – Аглае Тарасовой, Александру Петрову, Марии Ароновой – присоединились Надежда Михалкова, Юлия Хлынина, Сергей Лавыгин и юная актриса Вита Корниенко.

Смотрите трансляцию 10 февраля в 18:30 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.