Москва онлайн: Андрей Звягинцев расскажет о работе над сценариями

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

В Гостином дворе открылась Международная ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction. Гостей ждут не только многочисленные стеллажи с книжными новинками, но и всевозможные мастер-классы и встречи с известными писателями, журналистами, издателями и деятелями культуры.

7 декабря Андрей Звягинцев представит книгу "Сценарии кинофильмов Андрея Звягинцева", в которой собраны пять сценариев к фильмам "Возвращение", "Изгнание", "Елена", "Левиафан" и "Нелюбовь". Книга рассчитана на тех, кто хочет увидеть процесс создания кино.

Андрей Звягинцев и его соавтор Олег Негин – обладатели престижных наград "Золотой лев" Венецианского кинофестиваля (2003), "Золотой глобус" (2015) и премии французской киноакадемии "Сезар" (2018) за лучший фильм на иностранном языке.

Смотрите трансляцию 7 декабря в 19:30 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.