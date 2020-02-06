Москва онлайн: делаем леденцы в виде сердечек ко Дню влюбленных

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11 февраля не пропустите прямую трансляцию мастер-класса по изготовлению леденцов. Вы научитесь делать сердечки и звездочки, а также узнаете интересные факты из истории карамели.

В "Парке ремесел" на ВДНХ работает карамельная мануфактура, где представлено более 30 видов карамелек, фигурных леденцов, маршмеллоу и мармелада. Сладости изготовлены художниками-карамелье вручную из натуральных ингредиентов.

Смотрите трансляцию 11 февраля в 11:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.