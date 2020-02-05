Москва онлайн: кастинг конкурса "Мисс Россия – 2020"

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

8 февраля в столице пройдет открытый кастинг конкурса "Мисс Россия – 2020". Съемочная группа Москвы онлайн покажет в прямом эфире дефиле участниц, а корреспонденты Ярославна Зорькина и Борис Лорер пообщаются с обладательницей титула "Мисс Россия – 2019" и жюри.

Хотите знать, как девушки готовятся к конкурсу, как происходит отбор лучших, кто имеет шанс на победу? Тогда смотрите трансляцию 8 февраля в 17:40 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.