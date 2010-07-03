Москва онлайн расскажет, какие болезни можно привезти из отпуска и как их избежать

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6 июля в рамках Московского урбанистического форума состоится лекция по теме – "Какие болезни можно привезти из отпуска и как их избежать?"

Мест, куда не ступала нога человека, становится все меньше и меньше. Самолеты летают по всему свету. Отели возводятся в пустынях и на островах. Палаточные городки разбиваются на берегах водопадов и в лесах. Мир большой и прекрасный, но не стоит забывать о здоровье и безопасности. Вредоносные насекомые, аллергенные экзотические фрукты, опасные вирусы и солнце. С чем могут столкнуться любители путешествий? Какие прививки имеет смысл сделать? О каких мерах профилактики должен помнить каждый? Обо всем этом и многом другом расскажет Светлана Сметанина, главный внештатный специалист по инфекционным болезням департамента здравоохранения города Москвы, главный врач ГБУЗ "Инфекционная клиническая больница №1 департамента здравоохранения города Москвы", кандидат медицинских наук.

Смотрите трансляцию 6 июля в 14:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.