Москва онлайн расскажет, какие болезни можно привезти из отпуска и как их избежать

6 июля в рамках Московского урбанистического форума состоится лекция по теме – "Какие болезни можно привезти из отпуска и как их избежать?"
Мест, куда не ступала нога человека, становится все меньше и меньше. Самолеты летают по всему свету. Отели возводятся в пустынях и на островах. Палаточные городки разбиваются на берегах водопадов и в лесах. Мир большой и прекрасный, но не стоит забывать о здоровье и безопасности. Вредоносные насекомые, аллергенные экзотические фрукты, опасные вирусы и солнце. С чем могут столкнуться любители путешествий? Какие прививки имеет смысл сделать? О каких мерах профилактики должен помнить каждый? Обо всем этом и многом другом расскажет Светлана Сметанина, главный внештатный специалист по инфекционным болезням департамента здравоохранения города Москвы, главный врач ГБУЗ "Инфекционная клиническая больница №1 департамента здравоохранения города Москвы", кандидат медицинских наук.
Смотрите трансляцию 6 июля в 14:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.