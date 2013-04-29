Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 апреля 2013, 11:22

Город

Стройкомплекс отметил лучшие объекты по качеству монолитных работ

Столичный Стройкомплекс отметил лучшие объекты по качеству монолитных работ, среди которых "Вьетнамский культурно-деловой центр" на северо-востоке столицы и деловой центр "Москва-Сити".

Всего с начала года было проверено качество монолитных работ на 250 строительных объектах Москвы.

Пресс-служба Мосгосстройнадзора отмечает, что чаще всего строители не соблюдают требования по устройству армирования каркасов, укладки бетонной смеси, также фиксируются отступления от проектной документации.

В настоящее время ведется работа по совершенствованию методик контроля испытаний и измерений основных характеристик монолитных работ, рассказал исполняющий обязанности председателя Мосгосстройнадзора Валентин Пахомов. Так, планируется обновить до 90% существующего оборудования с целью улучшения качества испытаний.

Сайты по теме


Москва-Сити проекты проверки

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика