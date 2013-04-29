Столичный Стройкомплекс отметил лучшие объекты по качеству монолитных работ, среди которых "Вьетнамский культурно-деловой центр" на северо-востоке столицы и деловой центр "Москва-Сити".

Всего с начала года было проверено качество монолитных работ на 250 строительных объектах Москвы.

Пресс-служба Мосгосстройнадзора отмечает, что чаще всего строители не соблюдают требования по устройству армирования каркасов, укладки бетонной смеси, также фиксируются отступления от проектной документации.

В настоящее время ведется работа по совершенствованию методик контроля испытаний и измерений основных характеристик монолитных работ, рассказал исполняющий обязанности председателя Мосгосстройнадзора Валентин Пахомов. Так, планируется обновить до 90% существующего оборудования с целью улучшения качества испытаний.