Производитель табачной продукции купил 5 этажей башни "Меркурий Сити"

Производитель табачной продукции Japan Tobacco International (JTI) купил пять этажей строящейся башни "Меркурий Сити" в деловом центре "Москва-Сити".

"Согласно условиям соглашения, JTI приобретает площадь около 10 тысяч квадратных метров, с 28 по 32 этаж здания", – сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию "Меркурий Девелопмент".

Согласно рейтингу немецкой аналитической компании, московская башня "Меркурий-Сити" – самое высокое здание в Европе. Его высота – 338 метров.

Проект башни разработан заслуженным архитектором России Михаилом Посохиным в соавторстве с американским архитектором Фрэнком Вильямсом.