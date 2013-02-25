В столице прошел финал по стрит-хоккею на Кубок телеканала "Москва 24"

23 февраля в День защитника Отечества на стадионе "Октябрь" прошли финальные игры по стрит-хоккею на Кубок телеканала "Москва 24".

Финальные игры открыл матч среди женских команд, которые показали напряженную и упорную борьбу. Пять мужских команд-финалистов играли по круговой системе, а тройка победителей определилась по общему количеству побед.

I место досталось команде "Ветераны", второе – команде "Люберцы", третье – команде "Имени Лялина".

Победителям вручили ценные призы и кубки от телеканала "Москва 24". Также специальный приз получила самая активная команда.

Сам турнир стартовал еще 3 февраля: отборочные игры проходили в течение всего месяца на пяти катках Москвы и области. Для участия необходимо было зарегистрировать команду через Facebook.

Хоккеистов судили профессионалы из "Спартака". Судейство проходило по облегченным правилам, когда команды состоят из четырех полевых игроков, а силовая борьба запрещена.