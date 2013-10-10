Футбольная команда "Москва 24" вышла в полуфинал любительского турнира

Футбольная команда телеканала "Москва 24" вышла в полуфинал любительской лиги. В четвертьфинальном матче "Москва 24" разгромила команду ОФК со счетом 5:0.

В составе команды канала отличились Горчилин - он сделал дубль, - Новоселов, Демянков и Белов.

Таким образом, "Москва 24" оказалась в числе четырех команд, борющихся за победу в любительском турнире, который проводит "Чемпионат.ком".

Отметим, что на предварительном этапе "Москва 24" уступила ОФК со счетом 2:4.