Шестая московская велоночь пройдет со 2 на 3 июня

На этот раз организаторы культурно-транспортной акции решили посвятить её героям и памятным местам Отечественной войны 1812 года, урбанизму, пейзажу и архитектуре западной Москвы. Непосредственно саму экскурсию можно будет послушать с помощью наушников в эфире радиостанции "Маяк".

Маршрут движения составлен руководителем проекта "Московские культурологические прогулки" Сергеем Никитиным и предусматривает следующие остановки:

1) обелиск «Москва — город-герой»;

2) храм Покрова в Филях;

3) завод имени Хруничева и ДК имени Горбунова;

4) усадьба Нарышкиных;«Ельцинский дом» и Крылатские холмы;

5) Рабочий посёлок; «Ближняя дача» Сталина; киностудия «Мосфильм» и «Дом на Мосфильмовской»;

6) смотровая площадка на Воробьёвых горах.



Скорость движения, как ожидается, нескольких тысяч велосипедистов, составит 7-8 км/ч. Идейные вдохновители проекта просят желающих заранее регистрироваться, обратившись по контактам, указанным на странице акции и заранее озаботиться возможными проблемами с велосипедом.



"Для безопасности вашего участия в Велоночи, мы требуем взять с собой следующие вещи: запасную шину, велосипедный насос, велосипедный замок и главное — шлем! Просим вас соблюдать правила дорожного движения", предупреждают организаторы.



Телеканал "Москва 24" выступает информационным партнером шестой Московской велоночи и будет освещать её ход в эфире.