В зоопарк привезли тропических бабочек

Московский зоопарк получил партию из 400 тропических бабочек 12 различных видов. Бабочки, привезенные из Юго-Восточной Азии, Центральной и Южной Америки, уже начали выходить из куколок, при этом живут они всего 3-4 недели.

Увидеть, как появляются на свет новые обитатели зоопарка, можно в тропической оранжерее павильона "Фауна Индонезии". Как сообщает пресс-служба зоопарка, выход большинства бабочек происходит утром или в первой половине дня. После этого в течение 20 минут крылья бабочки расправляются и обсыхают.