Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 марта 2013, 13:09

Культура

В зоопарк привезли тропических бабочек

Московский зоопарк получил партию из 400 тропических бабочек 12 различных видов. Бабочки, привезенные из Юго-Восточной Азии, Центральной и Южной Америки, уже начали выходить из куколок, при этом живут они всего 3-4 недели.

Увидеть, как появляются на свет новые обитатели зоопарка, можно в тропической оранжерее павильона "Фауна Индонезии". Как сообщает пресс-служба зоопарка, выход большинства бабочек происходит утром или в первой половине дня. После этого в течение 20 минут крылья бабочки расправляются и обсыхают.

Сайты по теме


Московский зоопарк бабочки свежий воздух маршруты и гиды

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика