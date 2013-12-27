Число домов, подлежащих капремонту, в Подмосковье снизили на 10 тысяч

Фото: ИТАР-ТАСС

Число многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, в Подмосковье снижено на 10 тысяч - с 62 тысяч до 51,7 тысячи, сообщила журналистам глава министерства строительного комплекса Московской области Марина Оглоблина.

"В программу (капитального ремонта) вошли 51 тысяча 678 домов, в которых больше трех квартир. Это дома, которые имеют менее 70% износа", - сказала министр.

Оглоблина также сообщила, что здания с износом от 70% были отнесены к категориям ветхого и аварийного жилья.

Нынешняя региональная программа будет дорабатываться, и в окончательном виде она должна быть утверждена к концу января 2014 года, рассказала Оглоблина.