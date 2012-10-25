Глава "Пробизнесбанка" пострадал в аварии в Подмосковье

Глава "Пробизнесбанка" Александр Железняк получил перелом ноги в ДТП в Подмосковье. Ранее сообщалось, что в аварии, которая произошла 22 октября, пострадал заместитель Железняка.

"В 11.30 Mercedes GL-500, за рулем которого на основании доверенности находился 25-летний гражданин Украины Василий Урсуляк, выезжая на перекресток со второстепенной дороги от поселка "Жуковка 21 век" на Ильинский проезд, нарушил требования дорожного знака и не предоставил преимущество в движении следовавшему по главной дороге автомобилю BMW-750 GL под управлением Железняка", – сообщил РИА Новости представитель финансовой группы "Лайф".

В автомобиле нарушившего правила Урусляка находились трое его сыновей 14-ти, 10-ти и 3-х лет. В момент аварии они не были пристегнуты ремнями безопасности. Все участники ДТП были доставлены в больницу.

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