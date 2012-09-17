Главы муниципалитетов с 20-летним стажем получат повышение

Руководители муниципалитетов Подмосковья с 20-летним стажем смогут занять более высокие посты в случае положительной оценки их работы.

Оценивать компетентность глав муниципалитетов будет группа экспертов, она же будет рекомендовать чиновника на более высокий пост, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на губернатора Московской области Сергея Шойгу.

Он сказал, что быть избранным на протяжении 20 лет подряд – это непросто.

"Это надо, значит, работать так, чтобы тебя избирали, чтобы тебя уважали, чтобы у тебя были результаты, успехи и все это должно быть востребовано при подготовке кадров в дальнейшем", – добавил он.

Напомним, Владимир Путин сразу после возвращения в президентское кресло поручил разработать KPI чиновников (Key Performance Indicators — англ. "ключевые показатели эффективности"). Документ был подготовлен Минэкономики и доработан по итогам совещания у вице-премьера Владислава Суркова. Затем он получил согласование Минфина и Минрегиона, а также положительный отзыв Минюста. Кроме того, президент внес на рассмотрение в Госдуму законопроект, который позволит чиновникам, занимающим руководящие должности, работать на своих постах до достижения 70-летнего возраста.