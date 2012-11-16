В Подмосковье обнаружили контейнер с сотнями туш убитых животных

В Подмосковье нашли около сотни туш убитых животных

В мусорном контейнере неподалеку от подмосковной деревни Талалихино местные жители обнаружили мусорный контейнер с сотнями туш убитых животных. Сейчас территорию оцепили правоохранители. К полуразложившимся останкам никого не подпускают, так как они могут быть заражены.

"Неизвестные выбросили порядка 70 мешков, в которых обнаружили головы баранов и коров. Оперативная группа по данному факту проводит проверку", - сообщила представитель пресс-службы ОМВД России по Чеховскому району Наталья Голованова.

Рядом с деревней находится скотомогильник, который сейчас также проверяют.

По одной из версий, разделанные туши выбросили после празднования мусульманского праздника Курбан-байрама.

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