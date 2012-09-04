Жители Подмосковья получат бесплатную юридическую консультацию

У жителей Подмосковья появилась возможность получить бесплатную юридическую помощь. Граждан проконсультируют специалисты областной коллегии адвокатов, сообщается на информационном портале Московской области.

Желающих задать вопрос юристам будут ждать в приемной областного правительства.

Добавим, что жители из других регионов не будут обслуживаться на безвозмездной основе.

Консультации пройдут 3, 4, 10, 11, 14, 18, 25 и 28 сентября с 10.00 до 14.00 по адресу: Москва, улица Садовая-Триумфальная, дом 10/13, строение 2.

Телефоны для записи: 8 (495) 650-30-12, 8 (495) 650-31-05, 8 (495) 650-33-31.