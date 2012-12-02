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Происшествия

02 декабря 2012, 12:13

Боевой арсенал оружия и формы спецназа нашли в гараже в Клину

Московская область оружие криминал мо

Подмосковные полицейские начали розыск владельцев боевого оружия и полицейской формы, обнаруженных в одном из частных гаражей в Клину, информирует пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Накануне в одном из боксов, принадлежащем местному жителю, который он сдавал в аренду неизвестному лицу, были изъяты, в частности, боевые автоматы АК-47, АК-74 и АКСУ-74; два зимних костюма и два отражающих жилета сотрудников ДПС; пять пар обуви типа "Берцы"; пять комплектов черной зимней формы с нашивками "МВД Россия" и к ним пять разгрузочных жилетов, четыре из которых на спине имеют надпись "СОБР"; два комплекта зимней формы камуфляжной раскраски и одиннадцать масок черного цвета с прорезями для глаз.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела, проводится расследование, добавили в ведомстве.

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