10 марта в Московской баскетбольной лиге пройдет матч за первое место

10 марта в Московской баскетбольной лиге завершится регулярный чемпионат. Две сильнейшие команды - "Газпром-МГУПИ" и "БК Московский" - в поединке между собой выявят победителя текущего турнира.

В последнем туре определится положение команд в плей-офф. В этом сезоне чемпионат МБЛ проходит по новой схеме, которая разделила его на два дивизиона по силам команд. Команды второго дивизиона также могут принять участие в борьбе за чемпионство. В плей-офф выходят 10 команд из дивизиона А и 2 лучшие команды из дивизиона Б.

Первое место в чемпионате в воскресенье разыграют в очной встрече "Газпром-МГУПИ" и действующий чемпион лиги "БК Московский". Матч пройдет по адресу: улица Стромынка, д. 20. Начало - в 19.45.

Также 10 марта сыграют "МГПУ Марка 88" и "БК Глория" - клуб, костяк которого состоит из инвалидов по слуху. Встреча пройдет по адресу: ул. Чечулина, д.1. Начало в 17.00.

В субботу в 17.20 МГУ сыграет с командой МИИГАИК. Матч состоится по адресу: Ломоновский проспект, д.27.

Отметим, что МБЛ является старейшим баскетбольным турниром в России. Датой рождения любительского баскетбола в Москве считается 1922 год.