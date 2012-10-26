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26 октября 2012, 11:34

Наземный транспорт

На северо-западе Москвы появятся новые троллейбусные маршруты

В коммунальной зоне "Пенягино", расположенной в Северо-западном административном округе Москвы, Мосгортранс построит новый троллейбусный парк, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Строительство парка позволит уменьшить число автобусов, что положительно повлияет на экологию. Благодаря увеличению количества троллейбусов ГУП "Мосгортранс" перераспределит старые маршруты и откроет новые.

На территории парка, площадь которого составит более 9 тысяч квадратных метров, будут предприятия по техобслуживанию и ремонту личного и общественного транспорта, автопарк, депо и помещения дорожно-эксплуатационных служб.

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Мосгортранс наземный транспорт троллейбусы строительство и реконструкция

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