26 марта 2013, 19:34

Транспорт

Автобусы до кладбищ с апреля перейдут на летний график

С апреля изменится расписание движения автобусов до столичных кладбищ

С 1 апреля изменяется время работы автобусных маршрутов, следующих от станций метро к московским кладбищам.

Как сообщили в ГУП "Мосгортранс", изменения коснутся 9 маршрутов.

Так, устанавливаются следующие режимы работы:

  • Маршрут № 510 "Метро "Домодедовская" — Домодедовское кладбище" по рабочим дням с 8.30 до 19.00, по выходным дням с 7.00 до 19.00.

  • Маршрут № "Д" "Территория Домодедовского кладбища" по рабочим дням с 9.03 до 19.00, по выходным дням с 7.33 до 19.00.

  • Маршрут № 600 "Метро "Теплый Стан" — Хованское кладбище" по рабочим дням с 8.30 до 19.00, по выходным дням с 7.00 до 19.00.

  • Маршрут № 706 "Метро "Выхино" — 2-й Московский крематорий" по всем дням недели с 8.30 до 19.00 с сохранением фиксированных рейсов в 7.30 и 8.00, вечерние фиксированные рейсы отменяются.

  • Маршрут № 741 "Метро "Тушинская" — Митинское кладбище" по рабочим дням с 8.30 до 19.00, по выходным дням с 7.00 до 19.00, вечерние фиксированные рейсы отменяются.

  • Маршрут № 760 "Метро "Щелковская" — 2-й Московский крематорий" по рабочим дням с 8.30 до 19.00, по выходным дням с 8.00 до 19.00; до 8.30 по будням, до 8.00 по выходным дням. Автобус будет следовать до Салтыковской улицы с 19.00 до 4-го мкр. Новокосино.

  • Маршрут № 802 "Метро "Юго-Западная" — Хованское кладбище" по рабочим дням с 8.30 до 19.00, по выходным дням с 7.00 до 19.00, вечерние фиксированные рейсы отменяются.

  • Маршрут № 819 "Метро "Южная" — Щербинское кладбище" по рабочим дням с 8.30 до 19.00, по выходным дням с 7.00 до 19.00.

  • Маршрут № 865 "Метро "Планерная " — Перепечинское кладбище" по рабочим дням с 8.00 до 19.00, по выходным дням с 7.00 до 19.00.

