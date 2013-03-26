Автобусы до кладбищ с апреля перейдут на летний график

Как сообщили в ГУП "Мосгортранс", изменения коснутся 9 маршрутов.

С 1 апреля изменяется время работы автобусных маршрутов, следующих от станций метро к московским кладбищам.

С апреля изменится расписание движения автобусов до столичных кладбищ

