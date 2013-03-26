26 марта 2013, 19:34Транспорт
Автобусы до кладбищ с апреля перейдут на летний график
С 1 апреля изменяется время работы автобусных маршрутов, следующих от станций метро к московским кладбищам.
Как сообщили в ГУП "Мосгортранс", изменения коснутся 9 маршрутов.
Так, устанавливаются следующие режимы работы:
- Маршрут № 510 "Метро "Домодедовская" — Домодедовское кладбище" по рабочим дням с 8.30 до 19.00, по выходным дням с 7.00 до 19.00.
- Маршрут № "Д" "Территория Домодедовского кладбища" по рабочим дням с 9.03 до 19.00, по выходным дням с 7.33 до 19.00.
- Маршрут № 600 "Метро "Теплый Стан" — Хованское кладбище" по рабочим дням с 8.30 до 19.00, по выходным дням с 7.00 до 19.00.
- Маршрут № 706 "Метро "Выхино" — 2-й Московский крематорий" по всем дням недели с 8.30 до 19.00 с сохранением фиксированных рейсов в 7.30 и 8.00, вечерние фиксированные рейсы отменяются.
- Маршрут № 741 "Метро "Тушинская" — Митинское кладбище" по рабочим дням с 8.30 до 19.00, по выходным дням с 7.00 до 19.00, вечерние фиксированные рейсы отменяются.
- Маршрут № 760 "Метро "Щелковская" — 2-й Московский крематорий" по рабочим дням с 8.30 до 19.00, по выходным дням с 8.00 до 19.00; до 8.30 по будням, до 8.00 по выходным дням. Автобус будет следовать до Салтыковской улицы с 19.00 до 4-го мкр. Новокосино.
- Маршрут № 802 "Метро "Юго-Западная" — Хованское кладбище" по рабочим дням с 8.30 до 19.00, по выходным дням с 7.00 до 19.00, вечерние фиксированные рейсы отменяются.
- Маршрут № 819 "Метро "Южная" — Щербинское кладбище" по рабочим дням с 8.30 до 19.00, по выходным дням с 7.00 до 19.00.
- Маршрут № 865 "Метро "Планерная " — Перепечинское кладбище" по рабочим дням с 8.00 до 19.00, по выходным дням с 7.00 до 19.00.
