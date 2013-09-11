Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 сентября 2013, 09:41

Транспорт

В связи с ремонтными работами отменяется ночной маршрут трамвая №3

В связи с ремонтными работами отменяется маршрут трамвая №3 в ночь с 11 на 12 сентября и с 12 на 13 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Для удобства пассажиров организуется компенсирующий маршрут автобуса №3н от улицы Академика Янгеля до станции метро "Чистые пруды" с маршрутом следования вдоль трамвайной линии, кроме участка от Симферопольского бульвара до Даниловского рынка. На этом участке автобус маршрут автобуса пройдет по Варшавскому шоссе и Большой Тульской улице.

Все троллейбусные и трамвайные остановки на маршруте автобуса сохранятся.

Сайты по теме


Мосгортранс наземный транспорт автобусы ремонт трамваи изменения движения

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика