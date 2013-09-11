В связи с ремонтными работами отменяется ночной маршрут трамвая №3

В связи с ремонтными работами отменяется маршрут трамвая №3 в ночь с 11 на 12 сентября и с 12 на 13 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Для удобства пассажиров организуется компенсирующий маршрут автобуса №3н от улицы Академика Янгеля до станции метро "Чистые пруды" с маршрутом следования вдоль трамвайной линии, кроме участка от Симферопольского бульвара до Даниловского рынка. На этом участке автобус маршрут автобуса пройдет по Варшавскому шоссе и Большой Тульской улице.

Все троллейбусные и трамвайные остановки на маршруте автобуса сохранятся.