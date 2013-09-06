7 сентября в Реутове изменятся маршруты автобусов №15 и 17

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню города Реутова, 7 сентября с 7 часов утра до окончания празднования изменится маршрут автобусов № 15 и 17. Об этом сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Вместо улицы Ленина транспорт будет следовать по улицам Дзержинского, Комсомольской и улице Строителей

Кроме того, остановки "Реутовский горсовет" и "Площадь Академика Челомея" будут перенесены на улицу Строителей. Остановка "Улица Ленина" переносится на Комсомольскую улицу.