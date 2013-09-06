Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 сентября 2013, 09:41

Транспорт

7 сентября в Реутове изменятся маршруты автобусов №15 и 17

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню города Реутова, 7 сентября с 7 часов утра до окончания празднования изменится маршрут автобусов № 15 и 17. Об этом сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Вместо улицы Ленина транспорт будет следовать по улицам Дзержинского, Комсомольской и улице Строителей

Кроме того, остановки "Реутовский горсовет" и "Площадь Академика Челомея" будут перенесены на улицу Строителей. Остановка "Улица Ленина" переносится на Комсомольскую улицу.

Сайты по теме


Мосгортранс наземный транспорт автобусы маршруты Реутов изменения движения мо

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика