Решение об аресте Развозжаева признано законным

Решение об аресте оппозиционера Леонида Развозжаева Мосгорсуд признал законным. 7 ноября кассационная жалоба адвокатов на решение о заключение его под стражу была отклонена, сообщает "Интерфакс".

Напомним, на заседании Мосгорсуда Развозжаев отказался от явки с повинной. Он попросил суд не учитывать данные ранее показания при принятии решения по жалобе на арест.

Сторона защиты обратилась с просьбой приобщить к делу документы, подтверждающие попытку оппозиционера получить статус беженца на Украине. Кроме того, было передано поручительство за оппозиционера от депутата Госдумы Ильи Пономарева.

Развозжаев является фигурантом уголовного дела об организации массовых беспорядков в России. Его возбудили после проверки фактов, изложенных в фильме "Анатомия протеста-2". Создатели ленты утверждают, что оппозиция готовит силовой захват власти на деньги из-за рубежа.