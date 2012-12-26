Мосгордума приняла закон об ООПТ Москвы в первом чтении

Депутаты Мосгордумы приняли в первом чтении проект закона "О внесении изменений в статью 14 Закона города Москвы "Об особо охраняемых природных территориях в городе Москве".

Документом планируется приведение этой статьи в соответствие с федеральным законодательством и со сложившимися правоотношениями по охране, содержанию и использованию особо охраняемых природных территорий.

"Принятие закона снимает излишнюю нагрузку на органы власти, снижает административные барьеры и убирает излишнюю бумажную волокиту", - отмечается в пресс-релизе Мосгордумы.