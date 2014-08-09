Форма поиска по сайту

09 августа 2014, 19:38

Политика

Расписание дебатов кандидатов в депутаты Мосгордумы

18 августа

ЭфирОкругТелеканал/Радио
10.0044 избирательный округ"Москва Доверие" и "Радио Москвы"
11.3010 избирательный округ"Москва Доверие" и "Радио Москвы"
13.306 избирательный округ"Москва 24" и "Москва FM"
15.3026 избирательный округ"Москва 24" и "Москва FM"
18.3024 избирательный округ"Москва 24" и "Москва FM"

19 августа

ЭфирОкругТелеканал/Радио
10.0020 избирательный округ"Москва Доверие" и "Радио Москвы"
11.3022 избирательный округ"Москва Доверие" и "Радио Москвы"
13.3011 избирательный округ"Москва 24" и "Москва FM"
15.3010 избирательный округ"Москва 24" и "Москва FM"
18.303 избирательный округ"Москва 24" и "Москва FM"

20 августа

ЭфирОкругТелеканал/Радио
10.0026 избирательный округ"Москва Доверие" и "Радио Москвы"
11.3014 избирательный округ"Москва Доверие" и "Радио Москвы"
13.3030 избирательный округ"Москва 24" и "Москва FM"
15.3033 избирательный округ"Москва 24" и "Москва FM"
18.3023 избирательный округ"Москва 24" и "Москва FM"

21 августа

ЭфирОкругТелеканал/Радио
10.0021 избирательный округ"Москва Доверие" и "Радио Москвы"
11.3027 избирательный округ"Москва Доверие" и "Радио Москвы"
13.3012 избирательный округ"Москва 24" и "Москва FM"
15.3040 избирательный округ"Москва 24" и "Москва FM"
18.3034 избирательный округ"Москва 24" и "Москва FM"

22 августа

ЭфирОкругТелеканал/Радио
10.0033 избирательный округ"Москва Доверие" и "Радио Москвы"
11.3034 избирательный округ"Москва Доверие" и "Радио Москвы"
13.3019 избирательный округ"Москва 24" и "Москва FM"
15.304 избирательный округ"Москва 24" и "Москва FM"
18.3025 избирательный округ"Москва 24" и "Москва FM"

25 августа

ЭфирОкругТелеканал/Радио
10.0025 избирательный округ"Москва Доверие" и "Радио Москвы"
11.0043 избирательный округ"Москва Доверие" и "Радио Москвы"
12.007 избирательный округ"Москва Доверие" и "Радио Москвы"
15.3028 избирательный округ"Москва 24" и "Москва FM"
18.302 избирательный округ"Москва 24" и "Москва FM"

26 августа

ЭфирОкругТелеканал/Радио
10.009 избирательный округ"Москва Доверие" и "Радио Москвы"
11.0024 избирательный округ"Москва Доверие" и "Радио Москвы"
12.002 избирательный округ"Москва Доверие" и "Радио Москвы"
15.3014 избирательный округ"Москва 24" и "Москва FM"
18.309 избирательный округ"Москва 24" и "Москва FM"

27 августа

ЭфирОкругТелеканал/Радио
10.0017 избирательный округ"Москва Доверие" и "Радио Москвы"
11.001 избирательный округ"Москва Доверие" и "Радио Москвы"
12.0028 избирательный округ"Москва Доверие" и "Радио Москвы"
15.3043 избирательный округ"Москва 24" и "Москва FM"
18.308 избирательный округ"Москва 24" и "Москва FM"

28 августа

ЭфирОкругТелеканал/Радио
10.0039 избирательный округ"Москва Доверие" и "Радио Москвы"
11.0030 избирательный округ"Москва Доверие" и "Радио Москвы"
12.0018 избирательный округ"Москва Доверие" и "Радио Москвы"
15.305 избирательный округ"Москва 24" и "Москва FM"
18.3017 избирательный округ"Москва 24" и "Москва FM"

29 августа

ЭфирОкругТелеканал/Радио
10.0035 избирательный округ"Москва Доверие" и "Радио Москвы"
11.008 избирательный округ"Москва Доверие" и "Радио Москвы"
12.0031 избирательный округ"Москва Доверие" и "Радио Москвы"
15.301 избирательный округ"Москва 24" и "Москва FM"
18.3021 избирательный округ"Москва 24" и "Москва FM"

1 сентября

ЭфирОкругТелеканал/Радио
10.004 избирательный округ"Москва Доверие" и "Радио Москвы"
11.3023 избирательный округ"Москва Доверие" и "Радио Москвы"
15.3018 избирательный округ"Москва 24" и "Москва FM"
18.3039 избирательный округ"Москва 24" и "Москва FM"

2 сентября

ЭфирОкругТелеканал/Радио
10.006 избирательный округ"Москва Доверие" и "Радио Москвы"
11.3041 избирательный округ"Москва Доверие" и "Радио Москвы"
15.3013 избирательный округ"Москва 24" и "Москва FM"
18.3015 избирательный округ"Москва 24" и "Москва FM"

3 сентября

ЭфирОкругТелеканал/Радио
10.0029 избирательный округ"Москва Доверие" и "Радио Москвы"
11.3015 избирательный округ"Москва Доверие" и "Радио Москвы"
15.3020 избирательный округ"Москва 24" и "Москва FM"
18.3027 избирательный округ"Москва 24" и "Москва FM"

4 сентября

ЭфирОкругТелеканал/Радио
10.0013 избирательный округ"Москва Доверие" и "Радио Москвы"
11.3045 избирательный округ"Москва Доверие" и "Радио Москвы"
15.3031 избирательный округ"Москва 24" и "Москва FM"
18.3044 избирательный округ"Москва 24" и "Москва FM"

5 сентября

ЭфирОкругТелеканал/Радио
10.0040 избирательный округ"Москва Доверие" и "Радио Москвы"
11.3011 избирательный округ"Москва Доверие" и "Радио Москвы"
15.3038 избирательный округ"Москва 24" и "Москва FM"
18.3041 избирательный округ"Москва 24" и "Москва FM"

8 сентября

ЭфирОкругТелеканал/Радио
10.003 избирательный округ"Москва Доверие" и "Радио Москвы"
11.3036 избирательный округ"Москва Доверие" и "Радио Москвы"
15.3045 избирательный округ"Москва 24" и "Москва FM"
18.3042 избирательный округ"Москва 24" и "Москва FM"

9 сентября

ЭфирОкругТелеканал/Радио
10.0016 избирательный округ"Москва Доверие" и "Радио Москвы"
11.3019 избирательный округ"Москва Доверие" и "Радио Москвы"
15.3036 избирательный округ"Москва 24" и "Москва FM"
18.3016 избирательный округ"Москва 24" и "Москва FM"

10 сентября

ЭфирОкругТелеканал/Радио
10.0012 избирательный округ"Москва Доверие" и "Радио Москвы"
11.3037 избирательный округ"Москва Доверие" и "Радио Москвы"
15.3032 избирательный округ"Москва 24" и "Москва FM"
18.307 избирательный округ"Москва 24" и "Москва FM"

11 сентября

ЭфирОкругТелеканал/Радио
10.0032 избирательный округ"Москва Доверие" и "Радио Москвы"
11.3042 избирательный округ"Москва Доверие" и "Радио Москвы"
15.3029 избирательный округ"Москва 24" и "Москва FM"
18.3037 избирательный округ"Москва 24" и "Москва FM"

12 сентября

ЭфирОкругТелеканал/Радио
10.005 избирательный округ"Москва Доверие" и "Радио Москвы"
11.3038 избирательный округ"Москва Доверие" и "Радио Москвы"
15.3022 избирательный округ"Москва 24" и "Москва FM"
18.3035 избирательный округ"Москва 24" и "Москва FM"

