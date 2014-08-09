09 августа 2014, 19:38Политика
Расписание дебатов кандидатов в депутаты Мосгордумы
[html][/html]
18 августа
|Эфир
|Округ
|Телеканал/Радио
|10.00
|44 избирательный округ
|"Москва Доверие" и "Радио Москвы"
|11.30
|10 избирательный округ
|"Москва Доверие" и "Радио Москвы"
|13.30
|6 избирательный округ
|"Москва 24" и "Москва FM"
|15.30
|26 избирательный округ
|"Москва 24" и "Москва FM"
|18.30
|24 избирательный округ
|"Москва 24" и "Москва FM"
19 августа
|Эфир
|Округ
|Телеканал/Радио
|10.00
|20 избирательный округ
|"Москва Доверие" и "Радио Москвы"
|11.30
|22 избирательный округ
|"Москва Доверие" и "Радио Москвы"
|13.30
|11 избирательный округ
|"Москва 24" и "Москва FM"
|15.30
|10 избирательный округ
|"Москва 24" и "Москва FM"
|18.30
|3 избирательный округ
|"Москва 24" и "Москва FM"
20 августа
|Эфир
|Округ
|Телеканал/Радио
|10.00
|26 избирательный округ
|"Москва Доверие" и "Радио Москвы"
|11.30
|14 избирательный округ
|"Москва Доверие" и "Радио Москвы"
|13.30
|30 избирательный округ
|"Москва 24" и "Москва FM"
|15.30
|33 избирательный округ
|"Москва 24" и "Москва FM"
|18.30
|23 избирательный округ
|"Москва 24" и "Москва FM"
21 августа
|Эфир
|Округ
|Телеканал/Радио
|10.00
|21 избирательный округ
|"Москва Доверие" и "Радио Москвы"
|11.30
|27 избирательный округ
|"Москва Доверие" и "Радио Москвы"
|13.30
|12 избирательный округ
|"Москва 24" и "Москва FM"
|15.30
|40 избирательный округ
|"Москва 24" и "Москва FM"
|18.30
|34 избирательный округ
|"Москва 24" и "Москва FM"
22 августа
|Эфир
|Округ
|Телеканал/Радио
|10.00
|33 избирательный округ
|"Москва Доверие" и "Радио Москвы"
|11.30
|34 избирательный округ
|"Москва Доверие" и "Радио Москвы"
|13.30
|19 избирательный округ
|"Москва 24" и "Москва FM"
|15.30
|4 избирательный округ
|"Москва 24" и "Москва FM"
|18.30
|25 избирательный округ
|"Москва 24" и "Москва FM"
25 августа
|Эфир
|Округ
|Телеканал/Радио
|10.00
|25 избирательный округ
|"Москва Доверие" и "Радио Москвы"
|11.00
|43 избирательный округ
|"Москва Доверие" и "Радио Москвы"
|12.00
|7 избирательный округ
|"Москва Доверие" и "Радио Москвы"
|15.30
|28 избирательный округ
|"Москва 24" и "Москва FM"
|18.30
|2 избирательный округ
|"Москва 24" и "Москва FM"
26 августа
|Эфир
|Округ
|Телеканал/Радио
|10.00
|9 избирательный округ
|"Москва Доверие" и "Радио Москвы"
|11.00
|24 избирательный округ
|"Москва Доверие" и "Радио Москвы"
|12.00
|2 избирательный округ
|"Москва Доверие" и "Радио Москвы"
|15.30
|14 избирательный округ
|"Москва 24" и "Москва FM"
|18.30
|9 избирательный округ
|"Москва 24" и "Москва FM"
27 августа
|Эфир
|Округ
|Телеканал/Радио
|10.00
|17 избирательный округ
|"Москва Доверие" и "Радио Москвы"
|11.00
|1 избирательный округ
|"Москва Доверие" и "Радио Москвы"
|12.00
|28 избирательный округ
|"Москва Доверие" и "Радио Москвы"
|15.30
|43 избирательный округ
|"Москва 24" и "Москва FM"
|18.30
|8 избирательный округ
|"Москва 24" и "Москва FM"
28 августа
|Эфир
|Округ
|Телеканал/Радио
|10.00
|39 избирательный округ
|"Москва Доверие" и "Радио Москвы"
|11.00
|30 избирательный округ
|"Москва Доверие" и "Радио Москвы"
|12.00
|18 избирательный округ
|"Москва Доверие" и "Радио Москвы"
|15.30
|5 избирательный округ
|"Москва 24" и "Москва FM"
|18.30
|17 избирательный округ
|"Москва 24" и "Москва FM"
29 августа
|Эфир
|Округ
|Телеканал/Радио
|10.00
|35 избирательный округ
|"Москва Доверие" и "Радио Москвы"
|11.00
|8 избирательный округ
|"Москва Доверие" и "Радио Москвы"
|12.00
|31 избирательный округ
|"Москва Доверие" и "Радио Москвы"
|15.30
|1 избирательный округ
|"Москва 24" и "Москва FM"
|18.30
|21 избирательный округ
|"Москва 24" и "Москва FM"
1 сентября
|Эфир
|Округ
|Телеканал/Радио
|10.00
|4 избирательный округ
|"Москва Доверие" и "Радио Москвы"
|11.30
|23 избирательный округ
|"Москва Доверие" и "Радио Москвы"
|15.30
|18 избирательный округ
|"Москва 24" и "Москва FM"
|18.30
|39 избирательный округ
|"Москва 24" и "Москва FM"
2 сентября
|Эфир
|Округ
|Телеканал/Радио
|10.00
|6 избирательный округ
|"Москва Доверие" и "Радио Москвы"
|11.30
|41 избирательный округ
|"Москва Доверие" и "Радио Москвы"
|15.30
|13 избирательный округ
|"Москва 24" и "Москва FM"
|18.30
|15 избирательный округ
|"Москва 24" и "Москва FM"
3 сентября
|Эфир
|Округ
|Телеканал/Радио
|10.00
|29 избирательный округ
|"Москва Доверие" и "Радио Москвы"
|11.30
|15 избирательный округ
|"Москва Доверие" и "Радио Москвы"
|15.30
|20 избирательный округ
|"Москва 24" и "Москва FM"
|18.30
|27 избирательный округ
|"Москва 24" и "Москва FM"
4 сентября
|Эфир
|Округ
|Телеканал/Радио
|10.00
|13 избирательный округ
|"Москва Доверие" и "Радио Москвы"
|11.30
|45 избирательный округ
|"Москва Доверие" и "Радио Москвы"
|15.30
|31 избирательный округ
|"Москва 24" и "Москва FM"
|18.30
|44 избирательный округ
|"Москва 24" и "Москва FM"
5 сентября
|Эфир
|Округ
|Телеканал/Радио
|10.00
|40 избирательный округ
|"Москва Доверие" и "Радио Москвы"
|11.30
|11 избирательный округ
|"Москва Доверие" и "Радио Москвы"
|15.30
|38 избирательный округ
|"Москва 24" и "Москва FM"
|18.30
|41 избирательный округ
|"Москва 24" и "Москва FM"
8 сентября
|Эфир
|Округ
|Телеканал/Радио
|10.00
|3 избирательный округ
|"Москва Доверие" и "Радио Москвы"
|11.30
|36 избирательный округ
|"Москва Доверие" и "Радио Москвы"
|15.30
|45 избирательный округ
|"Москва 24" и "Москва FM"
|18.30
|42 избирательный округ
|"Москва 24" и "Москва FM"
9 сентября
|Эфир
|Округ
|Телеканал/Радио
|10.00
|16 избирательный округ
|"Москва Доверие" и "Радио Москвы"
|11.30
|19 избирательный округ
|"Москва Доверие" и "Радио Москвы"
|15.30
|36 избирательный округ
|"Москва 24" и "Москва FM"
|18.30
|16 избирательный округ
|"Москва 24" и "Москва FM"
10 сентября
|Эфир
|Округ
|Телеканал/Радио
|10.00
|12 избирательный округ
|"Москва Доверие" и "Радио Москвы"
|11.30
|37 избирательный округ
|"Москва Доверие" и "Радио Москвы"
|15.30
|32 избирательный округ
|"Москва 24" и "Москва FM"
|18.30
|7 избирательный округ
|"Москва 24" и "Москва FM"
11 сентября
|Эфир
|Округ
|Телеканал/Радио
|10.00
|32 избирательный округ
|"Москва Доверие" и "Радио Москвы"
|11.30
|42 избирательный округ
|"Москва Доверие" и "Радио Москвы"
|15.30
|29 избирательный округ
|"Москва 24" и "Москва FM"
|18.30
|37 избирательный округ
|"Москва 24" и "Москва FM"
12 сентября
|Эфир
|Округ
|Телеканал/Радио
|10.00
|5 избирательный округ
|"Москва Доверие" и "Радио Москвы"
|11.30
|38 избирательный округ
|"Москва Доверие" и "Радио Москвы"
|15.30
|22 избирательный округ
|"Москва 24" и "Москва FM"
|18.30
|35 избирательный округ
|"Москва 24" и "Москва FM"