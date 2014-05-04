Карта избирательных округов

14 сентября состоятся выборы в Московскую городскую думу шестого созыва. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Впервые выборы пройдут по одномандатной системе.

В апреле была утверждена новая схема из 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы.

Численность избирателей в каждом округе в среднем составляет 161 тысячу человек. Предыдущие выборы в Мосгордуму проходили по мажоритарной системе (тогда избиралось 35 депутатов), в один округ в среднем входило 197 тысяч избирателей.

Выборам будут предшествовать дебаты, которые начнутся 18 августа. Следить за ними в прямом эфире можно будет на телеканалах "Москва 24" и "Москва Доверие", радиостанциях "Москва FM" и "Радио Москвы".

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