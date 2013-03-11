Проблемы с сайтом и телефонами "Мосэнергосбыта"

Читатель Олег сообщает, что в течение нескольких дней не может связаться со специалистами "Мосэнергосбыта".

"Что происходит с "Мосэнергосбытом", дозвониться им не реально. Сайт тоже не работает. Сейчас еле дозвонился, но они бросили трубку. Куда пожаловаться?", - спрашивает читатель.

Ответ Сетевого издания М24.ru

Добрый день, Олег!

Сайт организации "Мосэнергосбыт" сейчас работает - www.mosenergosbyt.ru.

Телефоны: +7 (495) 981-98-19 , +7 (800) 55-000-55. Так же работают, сотрудники отвечают.

