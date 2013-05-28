Гейм стал почетным председателем Общественного совета Минобрнауки

Лауреат Нобелевской премии по физике Андрей Гейм согласился возглавить Общественный совет Министерства образования и науки России. Сопредседателями стали директор московского центра образования Ямбург и сотрудник СПбГУ Смирнов.

Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил член Общественного совета Минобрнауки Алексей Венедиктов.

Напомним, ранее Общественный совет Минобрнауки России возглавлял Нобелевский лауреат, академик РАН Жорес Алферов.

Андрей Гейм стал лауреатом Нобелевской премии в 2010 году за открытие графена - нового материала из одноатомного слоя углерода, обладающего особой прочностью.