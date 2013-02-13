Михаил Веллер прочтет лекцию на тему "Любовь и страсть в литературе"

Писатель Михаил Веллер 15 февраля начнет новый цикл лекций семинаром на тему "Любовь и страсть в мировой литературе: от "Тристана и Изольды" до "LoveStory". В ходе него будут рассмотрены произведения Вильяма Шекспира, Ивана Бунина и Стендаля.

"Удивительные вещи происходили вечно по причине любви. Рыцари совершали подвиги во имя Дамы, а Антоний предал войско и потерял полмира и жизнь. Хозе убил Кармен, а Ромео убил себя. Парис похитил Елену - и этим уничтожил свое государство в Троянской войне. Чем сильнее любовь - тем больше наломано дров. Вечно какие-то препятствия, вечно какие-то страдания, и чем трагичнее страдания - тем более прекрасные и проникновенные песни слагают поэты", - сообщает пресс-служба лектория "Прямая речь".

Лекция состоится в Центральном доме литераторов, начало - в 19:30.

Билеты стоят от 800 до 2000 рублей.