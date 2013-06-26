Мария Шарапова проиграла во втором круге Уимблдона

Россиянка Мария Шарапова уступила во втором круге Уимблдона португальской теннисистке Мишель Ларшер де Бриту и закончила выступление на турнире. Поединок завершился в двух сетах - 3:6, 4:6.

Шарапова, "сеяная" в турнире под третьим номером, испытывала проблемы со здоровьем по ходу игры. Россиянка вынуждена была обращаться за медицинской помощью, но встречу до конца все же довела.

Тем не менее, травма не позволила Шараповой продемонстрировать свой лучший теннис, и россиянка уступила в двух сетах не самой сильной сопернице.

Матч продолжался всего полтора часа. Отметим, что Шарапова непривычно много ошибалась: совершила 5 двойных и 18 невынужденных ошибок.

Впрочем, Шарапова не первый фаворит, досрочно покинувший Уимблдон. 24 июня из турнира сенсационно выбыл один из главных претендентов на победу испанец Рафаэль Надаль, уступивший бельгийцу Стиву Дарси в трех сетах.