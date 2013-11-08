Российские фигуристы Волосожар и Траньков выиграли короткую программу

Российская пара Татьяна Волосожар и Максим Траньков выиграли короткую программу на четвертом этапе Гран-при по фигурному катанию NHK Trophy, который проходит в Токио. Действующие чемпионы мира лидируют с результатом 82,03 балла.

Второе место занимает дуэт из Китая Веньчжинь Суй и Кон Хан, набравший 70,13 балла. На третьей позиции - еще одна китайская Чэн Пэн и Хао Чжан (65,09 балла).

Отметим, что еще одни российские фигуристы - Анастасия Мартюшева и Алексей Рогонов - занимают последнее, восьмое место после короткой программы с 48,97 балла. Как сообщает ИТАР-ТАСС, во время выступления пара допустила ошибку, в результате которой Мартюшева упала на лед и разбила подбородок. Однако, несмотря на травму, спортсменка смогла завершить программу.