27 февраля 2013, 13:43

Транспорт

На ремонт железнодорожных путей МЖД направит 370 машин

На Московской железной дороге летом 2013 года будут работать 370 ремонтных машин. Как сообщает пресс-служба РЖД, вся техника прошла плановый ремонт и ТО и распределена между регионами МЖД.

На участках железной дороги будут работать специальные машины, которые выправляют, подбивают и рихтуют пути. Также на пути встанут щебнеочистительные комплексы, укладочные краны и кюветонарезочные машины.

Наибольший объем работ запланирован на Белорусском направлении (участок Москва-Красное) и на Курском направлении. Также основательно отремонтируют пути на перегоне Кубинка - Тучково.

