Более 100 машин спецтехники очищают пути Московской железной дороги

Московские железнодорожники перешли на усиленный режим работы из-за сильного снегопада. Чтобы обеспечить функционирование МЖД в рабочем режиме и пропускать поезда по расписанию, техника расчищает пути круглосуточно.

24 марта на линии вышло 50 снегоуборочных машин, 15 снегоочистителей и 16 пневмообдувочных машин. Впервые за зиму максимальное количество техники было брошено на очистку путей в Орловско-Курском и Тульском регионах, где выпало наибольшее количество осадков, сообщает пресс-служба МЖД.

Ликвидация последствий снегопада продолжилась и 25 марта: на линии выведено 117 единиц техники, из них 31 снегоочиститель, 61 снегоуборочная и 25 пневмообдувочных машин. Наибольшее количество снегоуборочных и снегоочистительных машин также задействовано в Московско-Курском регионе.

Погодная ситуация отслеживается в постоянном режиме, чтобы вовремя перебрасывать технику и людей в наиболее сложные районы.