Грузовое движение по Малому кольцу МЖД прекратится в ближайшее время

Движение грузовых составов по Малому кольцу Московской железной дороги в ближайшее время будет прекращено. Это связано с проведением работ по созданию пригородно-городского пассажирского сообщения и реконструкцией магистрали.

Как сообщил начальник МЖД Владимир Молдавер, предстоящий сезон для железнодорожников достаточно сложный, так как на столичной магистрали проводятся крупномасштабные работы по модернизации и развитию железнодорожной инфраструктуры. Помимо начавшихся летних ремонтно-путевых работ, ведется строительство дополнительных главных путей на ряде направлений МЖД, а также реконструкция Малого кольца МЖД.

Как сообщалось ранее, пассажиропоток Малого кольца Московской железной дороги после реконструкции должен достигнуть 1 миллиарда человек в год.

Всего на МК МЖД планируют построить 240 км новых железнодорожных линий. Московскую кольцевую железную дорогу запустят в 2015 году, она сможет перевозить ежегодно от 250 до 285 миллионов пассажиров.

Ее длина составит 54 километра. Железная дорога будет включать 31 остановку, в том числе 18 пересечений со станциями метро.