Ряд электричек МЖД выведут из расписания из-за ремонта ж/д моста

Железнодорожный мост 291 км перегона Думиничи - Палики Калужского региона будут реконструировать с 16 декабря 00.00 до 19 декабря 00.00, информирует пресс-служба Московской железной дороги.

За это время строители заменят пролетное строение, через который проходит первый главный путь. Движение поездов на данном участке будет организовано с использованием второго главного пути, позволяющим пропускать составы в оба направления.

"В связи с этим на участках Сухиничи-Главные – Брянск-Орловский, Брянск-Орловский – Березовский несколько электропоездов проследуют маршрут по измененному графику, будут отправляться и прибывать в конечный пункт раньше или позже установленного расписания", - говорится в сообщении.

Кроме того, на период ремонтных работ МЖД планирует вывести четыре электропоезда на участке Сухиничи-Главные – Брянск-Орловский.